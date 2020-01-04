خبراء ألمان: التصعيد في الشرق الأوسط عبء جديد على الاقتصاد الألماني

حذر خبراء اقتصاد بارزون في ألمانيا من أن التصعيد الخطير في الشرق الأوسط يعد عبئا إضافيا على الاقتصاد الألماني.

وأوضح رئيسا معهدي "دي آي دبليو" و"آي إف دبليو" الاقتصاديين البارزين، مارسيل فراتسشر وجابريل فيلبرماير، أن السبب الرئيسي في هذا هو اعتماد الشركات الألمانية بشكل كبير على التصدير.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم السبت، قال فراتسشر: "في أوقات القلاقل الضخمة هذه، سيكون الصراع في الشرق الأوسط هو آخر شيء يمكن للاقتصاد الألماني أن يتحمله".

وأعرب فيلبرماير عن اعتقاده بأن مثل هذه الأزمات تعزز الاضطراب السياسي وبالتالي تتحول إلى عامل جديد يثقل كاهل الاقتصاد العالمي، مضيفا: "يحسن بألمانيا في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة أن تقوي مناعتها بتعزيز قوى الديناميكية الاقتصادية".

وأثارت التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك التصعيد الخطير في منطقة الخليج قلقا بالغا في الأسواق المالية وأسواق المواد الخام في جميع أنحاء العالم، كما سجلت البورصات العالمية خسائر في تعاملات أمس الجمعة، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار النفط.