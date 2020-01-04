«العربية»: أنباء عن سقوط صاروخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

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أفادت فضائية «العربية» بورود أنباء عن سقوط صاروخ في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.