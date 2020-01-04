أحمد جمعة يبدأ برنامج تأهيلي للتخلص من إصابة الركبة

يبدأ أحمد جمعة مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى خلال أيام قليلة برنامج التأهيل من إصابة رشح الركبة تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق والذى تعرض لها قبل نحو شهر .

ومن المقرر أن يخضع اللاعب ضمن برنامج التأهيل لعدد من الجلسات العلاجية التى يتم خلالها حقن الركبة بالبلازما وتستمر تلك الجلسات لنحو ثلاثة أسابيع قبل أن يبدأ اللاعب فى ممارسة تدريبات التقوية والعدو الخفيف فى الفترة التى تسبق انتظامه فى التدريبات الجماعية للفريق .

يذكر ان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال تواجده بمعسكر المنتخب الوطنى قبل مباراة جزر القمر بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون العام المقبل وأدى ذلك لغيابه عن مباريات فريقه الماضية بالدورى الممتاز والبطولة الكونفيدرالية.