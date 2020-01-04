متحدث النواب الليبي: اجتماع اليوم أتى في الموعد وبحجم التحدي الذي تواجهه البلاد

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن «اجتماع المجلس في جلسته الطارئة في بني غازي، صباح اليوم السبت، أتى في الموعد وبحجم التحدي الذي تواجهه ليبيا»، بحسب تعبيره.

وأضاف أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن «الاجتماع خرج بعدد من القرارات الهامة منها؛ عدم إجازة وإلغاء الاتفاقية الباطلة دستوريًا الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والنظام التركي».

وأشار إلى «تصويت المجلس بالإجماع على إحالة فايز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير الخارجية محمد طه سيالة، في حكومة الوفاق، إضافة إلى كل من دعم وساند في توقيع الاتفاق لجلب الاستعمار إلى ليبيا، إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى».

ولفت إلى «تصويت المجلس على قرار يخول القوات المسلحة في تعطيل الموانئ والمنافذ البحرية والجوية والبرية التي تقع تحت سيطرة المليشيات تحسبًا لأي تطورات في الأوضاع من إدخال أي قوات أجنبية إلى البلاد، فضلًا عن إلغاء المصادقة المشروطة التي قام بها المجلس عام 2016».

وأوضح أن «المجلس طالب الهيئات والمنظمات الدولية بسحب الاعتراف بحكومة فايز السراج، وقطع العلاقات مع النظام التركي، إضافة إلى التأكيد على دعم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في زيارته الخارجية التي يسعى من خلالها إبطال الاتفاقية الثنائية وسحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج».

ووافق البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان، بالسماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.