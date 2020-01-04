فشل إشبيلية باللحاق موقتا بريال مدريد ثاني الترتيب، باكتفائه بنقطة التعادل مع ضيفه أتلتيك بلباو السابع 1-1، يوم الجمعة في المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، متقدما ثلاث نقاط على أتلتيكو مدريد الذي يستقبل ليفانتي يوم السبت، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وصيف برشلونة المتصدر والذي يحل على خيتافي. وعاد إشبيلية إلى نتائجه المتقلبة إذ فاز مرة وحيدة في آخر أربع مباريات.

وافتتح الفريق الباسكي التسجيل باكرا عبر أندر كابا بتسديدة ذكية خادعة من داخل المنطقة (15)، لكن إشبيلية عادل في الدقيقة 60 بهدف من نيران صديقة سجله أوناي نونييس محاولا إبعاد كرة عرضية.

وسجل المهاجم التركي الشاب أنس أونال ثنائية مانحا فريقه بلد الوليد الرابع عشر نقطة التعادل أمام ضيفه ليغانيس وصيف القاع 2-2.

وتخلف بلد الوليد باكرا على ارضه بهدف الدنماركي مارتن برايثوايت بمواجهة الحارس (4)، قبل أن يعادل أونال المعار من فياريال من مسافة قريبة (8). وسريعا أيضا، استعاد روكي ميسا تقدم ليغانيس الذي لم يخسر في أربع مباريات، قبل أن ينقذ أونال (22 عاما) بلد الوليد الباحث عن فوز أول من سبع مباريات بهدف التعادل في الدقيقة 79. وأصبح أونال أول لاعب يسجل ثنائية لبلد الوليد في الدوري منذ خافي غيرا ضد ريال بيتيس مايو 2014.