انطلاق مهرجان الساقية الـ15 للمونودراما في أبريل القادم

تنطلق فعاليات الدورة الـ15، من مهرجان الساقية للمونودراما لعام 2020،بساقية الصاوي في شهر أبريل القادم.

وأعلنت إدارة المهرجان، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن المهرجان سيستمر في تلقي طلبات العروض المسرحية الراغبة في المشاركة بمسابقة المهرجان حتى الأول من مارس القادم أو حتى اكتمال العدد المطلوب، مع ضرورة توفر شروط المهرجان في العروض المقدمة وهى ألا تزيد مدة العرض عن 20 دقيقة واجتياز مرحلة المشاهدة.

وكشفت الإدارة عن قيمة جوائز مسابقة المهرجان، والتي ستحصل عليها العروض الفائزة بالمراكز الثلاثة، وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول 5 آلاف جنيه، والثاني 4 آلاف جنيه، والثالث 3 آلاف جنيه.