استهداف 55 ألف طالب بـ210 مدارس ضمن مهرجان «صحتهم مستقبلهم» بالمنيا

نظمت عدد من مدارس إدارة أبو قرقاص التعليمية، في ختام مهرجان "صحتهم مستقبلهم" والذي يستهدف 120 مدارس على مستوى مراكز سمالوط المنيا أبوقرقاص والممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، وسط تفاعل كبير من التلاميذ.

وقال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن المهرجان أقيم تحت إشراف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الشركة القابضة، بالتعاون مع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتضمن عمل حملات توعية للطلاب داخل المحافظة، بحضور سيارة التوعية المتنقلة لعمل مهرجانات بعدد 70 مدرسة بأبو قرقاص بحضور 55 ألف طالب في الـ15 يوما الأخيرة بهذا العام.

وأضاف أن المشروع شمل عدة محاور تسعى الدولة لترسيخها بين النشء، وهى: ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن للصرف الصحي والتغذية السليمة والنظافة العامة والنظافة الشخصية، كما تم عرض شخصيات كرتونية للأطفال وسط تفاعل كبير من الطلاب والحضور، وتم توزيع معجون أسنان وفرشة أسنان على الطلاب مجانا.

جاء ذلك، بحضور دكتور إيهاب عبدالعزيز جبريل، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي "يونيسف مصر" وريمون شكري، المنسق الميداني لمشروع صحتهم مستقبلهم ومسئولي التربية السكانية والمشاركة المجتمعية بالمديرية. .