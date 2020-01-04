مصدر أمني عراقي: الطيران الأمريكي يحلق فوق عدة مناطق بغداد

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قال مصدر أمني عراقي ، اليوم السبت، إن الطيران الأمريكي عاود التحليق فوق عدة مناطق بغداد.

وأضاف المصدر - في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "أن الطيران الأمريكي حلق فوق المنطقة الخضراء ومنطقتي الكرادة والدورة، وجسري الطابقين والجادرية بالعاصمة العراقية بغداد.

وكانت عشرات الطائرات الأمريكية قد حلقت أمس الجمعة فوق مبنى قاعدة (عين الأسد) الجوية بالعراق، وذلك بعد ساعات من استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في هجوم أمريكي بطائرات مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.

على جانب آخر، أفاد مصدر في الشرطة العراقية ،بأن مسلحين مجهولين هاجموا منطقة جسر ديالى القديم، مما أسفر عن مصرع شخص في الحال.

ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد إجراءات أمنية مشددة عقب مقتل قاسم سليماني.