الملك سلمان يشدد على أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس العراقي برهم صالح، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وأكد العاهل السعودي للرئيس العراقي حرص المملكة على أمن وسلامة العراق، مشددًا على أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، أمس الجمعة، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.