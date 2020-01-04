شركة سرت الليبية للنفط: ندعم الجيش الوطني بقيادة حفتر

أكدت سرت الليبية لتصنيع النفط والغاز، وضع كل إمكانياتها لدعم "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر" في الصراع الدائر مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وقالت الشركة، في بيان لها نقلته بوابة "إفريقيا الإخبارية" اليوم السبت، "إن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، تضع كل إمكانياتها دعما للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر في تحرير العاصمة المغتصبة ونضالها لخلاص الوطن من ربقة الظلم والتبعية والاستبداد والخنوع".

ودعت الشركة إلى "الاصطفاف في هذه الأوقات الحرجة والاعتصام بحبل الله المتين والتأسي بالأجداد المناضلين الذين ضحوا بدمائهم صونا لهذا الوطن الغالي من أن يداس بأقدام الغزاة الطامعين".

كان البرلمان التركي قد وافق يوم الخميس الماضي على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج، في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

كانت الشركة، وهي أحد أكبر شركات النفط الليبية، قد أعلنت عن إيقافها كل إجراءات التعامل مع الدولة التركية منذ شهر يونيو 2019.

وجاء في البيان، أن مجلس إدارة الشركة أصدر تعليماته بإيقاف أي عمالة تحمل الجنسية التركية عن العمل، وإيقاف التعامل مع الموردين والمقاولين والشركات التركية، وإيقاف إيفاد متدربين إلى المعاهد والمراكز التدريبية التركية وعدم إحالة أي حالات للعلاج في تركيا، وإيقاف التعامل مع السفن والبواخر التركية أو المتجهة إلى تركيا.

وجاء في نص البيان: "إن شركة سرت وهي تتابع مجريات الأحداث على أرضنا الغالية، وما تسطره قواتنا المسلحة العربية الليبية من صفحات في سجل الشرف والكرامة في حربها على الإرهاب والتطرف والتبعية، فإننا نؤكد أننا ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق معركة التحرير كنا ولازلنا داعما بكل ما نملك وسخرنا كل إمكانياتنا ومقدراتنا في دعم ذلك النضال المقدس".

وأضافت الشركة في بيانها: "واليوم تخرج علينا حكومة الدولة العثمانية المارقة، تستهوي نفسها بالعودة إلى ماضيها الأسود، وتمنّي نفسها بأماني زائفة طمعاً في العودة إلى احتلال أرضنا واغتصاب خيراتنا".