الرئيس الأمريكي: لا نرغب في تغيير النظام الإيراني على الرغم من تهديده لاستقرار المنطقة







قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا ترغب في تغيير النظام الإيراني على الرغم مما يقوم به في المنطقة من اعتداء واستخدامه للوكلاء في زعزعة استقرار الدول المجاورة.

وأضاف ترامب - في خطاب بولاية فلوريدا نقلته اليوم قناة (سي إن إن) الأمريكية - " إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كان يتآمر للقيام بهجمات وشيكة لاستهداف الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين، إلا أننا قضينا عليه".

وحذّر الرئيس الأمريكي الإرهابيين الذين يخططون لاستهداف المواطنين الأمريكيين ، قائلاً "سنجدكم ونقضي عليكم" ، مؤكداً أن واشنطن سوف تعمل على حماية جميع الأمريكيين وحلفائهم.

وأضاف " إن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له استهدفا لسنوات بقيادة سليماني المواطنين الأمريكيين وتسببا في قتل وإصابة المئات منهم" ، مشيراً إلى أن الهجمات الأخيرة على المصالح الأمريكية في العراق بما في ذلك إطلاق صواريخ تسببت في مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 آخرين بشكل خطير كانت بتوجيه من سليماني.

وتابع: "إن قاسم سليماني استهدف بشكل مستمر الأبرياء، وإن عهد الإرهاب الذي كان يقوم به قد انتهى، قام سليماني بأعمال إرهابية تسببت في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط خلال العشرين عاماً الماضية ، وما قامت به الولايات المتحدة فجر اليوم كان يجب أن يتم منذ زمن طويل لحفظ الأرواح".

وقال ترامب " إن ما قامت به الولايات المتحدة كان لمنع اندلاع الحرب ، فنحن لم نتحرك لبدء حرب" ، مثنياً على الشعب الإيراني، وواصفاً إياه بأنه "ذو تراث مذهل".