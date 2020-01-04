فتاة «المنصورة» تروي تفاصيل واقعة التحرش: بتوع البيوتي سنتر خرجونا عشان ميتقالش عليهم كلام

قالت زهرة، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المنصورة» إن الحادث بدأ عندما استقلت سيارة تاكسي من المنزل برفقة مجموعة من أصدقائها للعشاء بأحد المطاعم في المشاية بمدينة المنصورة.

وأضافت خلال اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، «عند الاقتراب من المطعم وجدنا أن التاكسي سيستغرق وقتًا أطول للوصول ما جعلنا نسير باقي المسافة»، متابعة: «نزلت أنا وصديقتي وبدأ مجموعة من الأشخاص ييجوا ورانا، مجموعة في البداية 30 شخصًا، ولاقينا صاحب محل التليفونات قالي ادخلي جوا».

وأردفت: «دخولنا عمل ضجة أكبر بدأ كله يركز مين اللي دخلوا جوا ولقى صاحب المحل إن المجموعة اللي برا هتعمله مشاكل في المحل فقالنا اطلعوا برا»، مشيرة إلى توجههم بعد ذلك إلى مركز تجميل داخل إحدى العمارات.

وتابعت: «بدأ الناس يخبطوا على البوابة، وقعدنا حوالي ساعة مش عارفين نخرج، التجمع كان كبير وناس شكلها غريب، بتوع البيوتي سنتر قلقوا وفي واحدة قالت خلوهم، بس الباقي قالوا لازم ينزلوا ده بيوتي سنتر محترم، هيتقال كلام»، لافتة إلى أنهم اتصلوا بالشرطة أثناء تواجدهم داخل المكان ومجيء بعض الضباط إلا أنهم لم يستطيعوا عمل أي شيء لهم، وفقًا لروايتها.

وذكرت أن صديقتها خرجت من المحل برفقة أربعة أفراد، ثم نزولها برفقة فرد واحد، متابعة: «أول ما نزلت معرفتش أركب لاقيت إن هدومي بتتشد، وناس بتحط إيدها في أماكن غلط بدأت أصرخ، ومكنتش عارفة أعمل حاجة وواحد جنبي كان بيدافع عني، ركبت العربية وطلعنا كلمت صاحبتي وودوني ليها وروحنا».

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لواقعة تحرش جماعي بفتاة في مدينة المنصورة، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية.