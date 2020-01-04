ضبط 63 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمدينة السلام

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة 63 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بمدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتمكنت إدارة مباحث التموين في القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بمدينة السلام لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصد، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 63 ألف قطعة مستلزمات متنوعة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.