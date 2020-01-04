تحرير 11 محضرا في حملة تموينية على المخابز البلدية ببني سويف

شدد محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

وفي هذا السياق، شنت مديرية تموين بني سويف حملة تفتيشية، أمس الجمعة، على عدد من المخابز بدائرة مركز ناصر، للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، حيث حررت 11 محضرا لمخالفات تم رصدها أثناء المرور المفاجئ على عددا من المخابز بقرى (البرج ، دنديل ، كوم أبو خلاد ، عزبة مطيرد).

وأوضح وصفي عبد الله مدير عام مديرية التموين أن المخالفات تنوعت ما بين: إغلاق مخابز وعدم مزاولة النشاط، وعدم وضع قائمة بيانات، وعدم الاحتفاظ بميزان حساس، وإنتاج خبز ناقص الوزن، عدم إعطاء بون، وإعاقة عمل الحملة، والتصرف في 46 جوال دقيق، واستخدام أسطوانات بوتاجاز في الإنتاج، وتجميع أجولة دقيق لإعادة بيعها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.