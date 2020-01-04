وزير الخارجية الأمريكي: أوروبا لم تكن مفيدة في مسألة قتل سليماني

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تعاون أوروبا لم يكن مفيدا بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأوضح بومبيو - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت - أنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم، لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.

وقال بومبيو "إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجب أن يدركوا أن ما فعلته الولايات المتحدة أنقذ أرواحا في أوروبا كذلك، وأن هذه العملية كانت جيدة للعالم بأسره، داعيا -في الوقت ذاته- الجميع إلى الوقوف بجانب ما تحاول الولايات المتحدة فعله ودفع إيران إلى اتباع سلوك دولة طبيعية".