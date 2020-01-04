محافظ الإسكندرية يستقبل مساعد البابا تواضروس الثاني لتهنئته بتوليه منصبه

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، الأتبا باڤلي مساعد قداسة البابا تواضروس الثاني ، بالإسكندرية لقطاع المنتزة وقطاع الشباب، والوفد المرافق له، وذلك لتهنئه بتوليه مهام منصبه محافظا لعروس البحر الأبيض المتوسط، متمنيين له رفعة شأنه ودوام التوفيق والرقي.

وقدم المحافظ الشكر للأنبا باڤلي والحضور على تهنئته، مؤكدا على استمرار التعاون وتقديم كامل الدعم للكنيسة ، وتذليل كافة العقبات والمشكلات التي قد تواجههم، لافتا إلى أنه كان يحرص على التواصل والمشاركة الدائمة في الأعياد والاحتفالات في كافة المناصب التي تولاها بالإسكندرية ، وبعد توليه منصبه محافظا للثغر، فستستمر هذه المشاركة والتعاون والود الدائم بين الجانبين.

من جانبهم أعرب الحضور عن سعادتهم بتولي اللواء محمد الشريف منصبه ، خاصة أنه عمل لعدة سنوات سابقة بالإسكندرية ويعلم جيدا المشكلات التي تواجه المحافظة، خاصة مشكلة الأمطار والصرف الصحي، والتي أوضح المحافظ أن شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية تستوعب ١.٨ مليون متر مكعب ، من بينهم ٩٠٠ ألف لمياه الصرف ، و٩٠٠ أخرى لمياه الأمطار.

وأضاف الشريف، أن النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، فاقت الطاقة الإستيعابية لشبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع، حيث وصلت كمية المياه بها إلى ٣ ملايين متر مكعب، أي ما يزيد عن ٢ مليون متر مكعب فوق الطاقة الإستيعابية المخصصة لمياه الأمطار بالشبكة، موجها الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية لتقديمها الدعم الكامل ودفعها بسيارات الشفط وتصريف المياه التابعة لها، وأكد على أن المحافظة بكامل أحهزتها التنفيذية وشبكة الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها على مدار ٢٤ ساعة لتقليل الضرر عن المواطنين لاسيما في الشوارع الداخلية.