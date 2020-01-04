الرئاسة الفرنسية: ماكرون يشدد على أهمية سيادة العراق

قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجرى اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم السبت، مع نظيره العراقي برهم صالح.

وشدد ماكرون، خلال الاتصال، على أهمية سيادة العراق، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، مساء السبت.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، أمس الجمعة، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.