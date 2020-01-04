رئيس أركان الجيش الباكستاني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأوضح الجيش الباكستاني -في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم السبت- أن بومبيو وباجوا ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الوضع الإقليمي.

كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الآثار المترتبة على التوتر الحالي في الشرق الأوسط، وشدد باجوا على ضرورة ضبط النفس والعمل البناء من قبل كافة الأطراف المعنية لتخفيف التوتر والوضع لمصلحة الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأكد رئيس أركان الجيش الباكستاني أيضا ضرورة التركيز على النجاح في عملية السلام والمصالحة في أفغانستان.