 رئيس أركان الجيش الباكستاني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس أركان الجيش الباكستاني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي

بومبيو يبحث هاتفيا
بومبيو يبحث هاتفيا
أ ش أ
نشر فى : السبت 4 يناير 2020 - 4:24 م | آخر تحديث : السبت 4 يناير 2020 - 4:24 م

تلقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأوضح الجيش الباكستاني -في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم السبت- أن بومبيو وباجوا ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الوضع الإقليمي.

كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الآثار المترتبة على التوتر الحالي في الشرق الأوسط، وشدد باجوا على ضرورة ضبط النفس والعمل البناء من قبل كافة الأطراف المعنية لتخفيف التوتر والوضع لمصلحة الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأكد رئيس أركان الجيش الباكستاني أيضا ضرورة التركيز على النجاح في عملية السلام والمصالحة في أفغانستان.


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