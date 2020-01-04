الصين تعلن تعيين مسؤول اتصال جديد في هونج كونج

أعلنت الصين أنها عينت مسؤول اتصال جديد في هونج كونج، ليحل محل المسؤول السابق، وسط احتجاجات تشهدها المدينة منذ أشهر.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، أن لو هوينينج سيتولى منصبه خلفا لوانج تشيمين، مديرا لمكتب الاتصال في هونج كونج.

يذكر أن هونج كونج تشهد منذ يونيو الماضي، احتجاجات على مشروع قانون يسمح بتسليم المدانين في تهم جنائية إلى الصين ورغم قيام الرئيسة التنفيذية كاري لام بسحبه، إلا أن الاحتجاجات تواصلت للمطالبة بتطبيق الاقتراع العام وإجراء تحقيق مستقل في ممارسات الشرطة خلال الاضطرابات العنيفة المتزايدة.