نيللي: الفوازير حياتي وأعطتني أغلى شي في عمري

نيللي: الرئيس السيسي يعمل كثيرا من أجل مصر والتلفزيون المصري "على رأسي من فوق"

احتفل برنامج "مساء دي أم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاد الفنانة نيللي الذي تبلغ من العمر 71 عاما.



وقالت نيللي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء دي ام سي" إنها فخوره بكل الفوازير التي قدمتها على الشاشة الصغيرة، مضيفة: "الفوازير حياتي، وأعطتني أغلى شيء في عمري".



وطالبت الدولة بالدخول في مجال إنتاج الفوازير نظرًا لتكلفتها الكبيرة، مشيدة بالفوازير التي أنتجها التلفزيون المصري في العقود الماضية، بقولها: "التلفزيون المصري على رأسي من فوق".



وأشادت نيللي بالإنجازات التي تقوم بها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "الرئيس السيسي معجزة، ويفعل الكثير من أجل مصر".