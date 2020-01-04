شركة بيلنفتخيم: بيلاروس تستأنف شراء النفط من روسيا

قالت شركة "بيلنفتخيم" الحكومية للطاقة في بيلاروس، اليوم السبت، إن مينسك ستبدأ شراء النفط من روسيا دون زيادة في الأسعار، وإن الدولتين تستعدان لتوقيع اتفاق جديد.

وكان وزير الاقتصاد الجديد في بيلاروس، الكسندر شيرفياكوف، قال في وقت سابق اليوم إن رئيس البلاد الكسندر لوكاشينكو، كلفه بالبحث عن سبيل لدرء أي صدمات اقتصادية قد تتعرض لها الجمهورية السوفيتية السابقة، بعدما دخلت العام الجديد دون الكميات المعتادة التي كانت تستوردها من النفط الروسي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء بيلاروس الرسمية "بيلتا".

وجاء حديث وزير الاقتصاد الكسندر شيرفياكوف للوكالة عقب الإعلان عن تعيينه في المنصب اليوم السبت. وكان شيرفياكوف في السابق نائبا لوزير الاقتصاد.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية إن روسيا أوقفت بداية من الأول من يناير الجاري إمدادات النفط لبيلاروس، مما أجبر مينسك على خفض عمليات الإنتاج في مصافي البلاد، كما توقفت عمليات تصدير الوقود.

وأجرت الدولتان العام الماضي مفاوضات اللحظة الأخيرة بشأن شحنات الغاز الروسية لبيلاروس، واتفقتا على الأسعار للشهرين الأولين من عام 2020.