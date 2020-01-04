مقتل مدني وإصاب عدد آخر قرب مطار معيتيقة الليبي

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، عن مقتل شخص ووقوع إصابات أخرى بينهم أطفال في القصف العشوائي بصواريخ جراد على منطقة شرفة الملاحة بالقرب من مطار معيتيقة.

وقالت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع الفيسبوك: "إن القصف العشوائي بصواريخ جراد على منطقة شرفة الملاحة اليوم الجمعة استهدف حتى الأن أكثر من تسعة منازل و مدرسة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أمين الهاشمي في تصريح مقتل مدني وجرح طفل في هجمات صاروخية من طراز BM-21 Grad على شرفة الملاحة بالقرب من مطار معيتيقة.

وكان المطار قد أعلن صباح اليوم عن استئناف الرحلات بعد توقفها لساعات نتيجة سقوط 20 صاروخ جراد ليلة أمس وفجر اليوم أدت لحالة من الرعب، وأجبرت عددا من العائلات المجاورة للمطار على الخروج من منازلهم.

واتهمت عملية بركان الغضب قوات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي باستهداف المطار، الذي يعد الوحيد العامل في طرابلس بسبب خروج مطار طرابلس الدولي عن الخدمة وتدميره في الحرب الدائرة منذ عام 2014.