بولندا تعتقل شخصا بتهمة التحريض على قتل وزير العدل

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اعتقلت الشرطة في بولندا رجلا متهما بالتحريض على قتل وزير العدل زبيجنيو زيوبرو وأحد ممثلي الادعاء، حسبما ذكرت متحدثة باسم المدعي العام، اليوم السبت.

وقالت المتحدثة لمحطة "بولسكي راديو" الإذاعية البولندية إن مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بحق الرجل 28 عامًا.

وأفادت وكالة أنباء (بي إيه بي) بأن المحققين يتهمون الرجل بتهريب المخدرات على نطاق واسع والتحريض على القتل.

وذكر زويبرو أن الرجل أمر بقتله إلى جانب أحد ممثلي الادعاء كان يحقق معه (المتهم).

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرجل أعطى شريكا له نحو 26 ألفا و200 دولار من أجل تنفيذ عملية قتل اوزير العدل وممثل الادعاء. وأقر ذلك الرجل الشريك بخطط الاغتيال.