مصادر لبنانية: الاتجاه نحو تعجيل تأليف حكومة دياب

كشفت مصادر لبنانية، عن أن التطورات في العراق لن تؤخر تأليف حكومة حسان دياب، مشيرة إلى أن الاتجاه حتى الآن يسير نحو التعجيل في التأليف.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم السبت عن مصادر مطّلعة في فريق "8 آذار" قولها، إن الاتجاه حتى الآن يسير نحو "التعجيل في التأليف تداركاً للتطورات، فما يُمكن تحقيقه الآن، قد لا يعود مُمكناً في حال التصعيد وذهاب الأمور الى المجهول".

وأشارت إلى أن "العقد الموجودة حالياً يُمكن تذليلها، وقد قطع فريقنا مع الرئيس دياب شوطاً وتقدّماً كبيراً"، معتبرة أن "الملفات الداخلية، التي باتت تُعتبر صغيرة، مقارنة بالحدث الإقليمي والدولي، يجب الانتهاء منها، وخاصة أن لا ممانعة دولية لحكومة دياب، ولأن الردّ الذي توعّدت به إيران يفتح الباب على احتمالات شتّى".

واعتبرت المصادر أنه "لم يعُد لدينا ترف الوقت ولا الدلع ولا الوقوف عند نقاط صغيرة كأسماء وحقائب، فالأمور لا تحتمل".

ورجّحت المصادر أن يحصل الإعلان عن الحكومة بعد غد الاثنين، مرجعة السبب في ذلك إلى "نية الرئيس ميشال عون التسهيل، ولاسيما أن النقاط الخلافية عالقة عند الأسماء والحقائب المسيحية بالدرجة الأولى، بسبب عدم الاتفاق على اسم وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع، كما وزيرَي الطاقة والعدل".

وكان قائد فيلق"القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني قتل ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، وعدد من مرافقيهما في هجوم صاروخي أمريكي عند خروجهما من مطار بغداد في ساعة مبكرة أمس الجمعة.