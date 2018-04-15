لبنان يدخل في إغلاق تام بداية من الخميس المقبل وحتى 1 فبراير

أعلنت ‏اللجنة الوزارية اللبنانية الإقفال التام، بدءًا من الخميس المقبل وحتى الأول من فبراير المقبل، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساء حتى الساعة 5 صباحًا، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.