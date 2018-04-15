 لبنان يدخل في إغلاق تام بداية من الخميس المقبل وحتى 1 فبراير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يدخل في إغلاق تام بداية من الخميس المقبل وحتى 1 فبراير

هديل هلال
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 7:31 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 7:31 م

أعلنت ‏اللجنة الوزارية اللبنانية الإقفال التام، بدءًا من الخميس المقبل وحتى الأول من فبراير المقبل، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساء حتى الساعة 5 صباحًا، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.

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