لبنان يدخل في إغلاق تام بداية من الخميس المقبل وحتى 1 فبراير

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أعلنت اللجنة الوزارية اللبنانية الإقفال التام، بدءًا من الخميس المقبل وحتى الأول من فبراير المقبل، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساء حتى الساعة 5 صباحًا، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.