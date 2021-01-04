المؤبد لشاب و10 سنوات لوالده وشقيقه بتهمة قتل وإصابة شخصين بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جابر عبدالحميد خليل، اليوم الاثنين، شاب بالسجن المؤبد، و10 أعوام لوالده وشقيقه، مع وضع المتهمين (الثاني والثالث) تحت مراقبة الشرطة، لمدة 5 أعوام؛ لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر.

تعود وقائع القضية التي تحمل رقم 3317 لسنة 2020 جنايات الدخيلة، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، حول قيام 3 أشخاص بترويع المواطنين باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وتسببوا في مصرع شخص وإصابة آخر، داخل أحد شوارع نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات عن قيام كلًا من "ع. م."، ووالده "م. م."، وشقيقه "خ. م."، باستعراضهم القوة والعنف، حاملين الأسلحة النارية والبيضاء، وبثهم الرعب في نفوس كل من يعترض طريقهم من المواطنين، وقام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من سلاح خرطوش، صوب المجني عليه، فسقط على الأرض قتيلًا، وقام والده وشقيقه بالتعدي على المجني عليه الثاني، وشرعوا في قتله.

وبتقنين الإجرءات وإلقاء القبض على المتهمين، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم بحقهم، بعضوية المستشارين: مصطفى السيد هاشم، ووائل عزيز مهنا، وسكرتير الجنايات عمرو زكي.