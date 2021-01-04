توافرات خلال العام 2020 أدلة دامغة على اتساع نطاق أنشطة التجنيد التى تقوم بها الاستخبارات العامة التركية فى بلدان الاتحاد الأوروبى، وتبين لأجهزة مكافحة التجسس الأوروبية أن نشاط المخابرات التركية التجنيدى للعملاء يهدف فى المقام الأول إلى جمع المعلومات والتأثير السياسى من خلال عمليات العمل النفسى والإعلامى على من يراهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خصوما لسياساته من خلال إشاعة الفوضى والتوترات الداخلية اعتمادا على مبررات مضللة.

وأكدت المصادر نفسها أن النمسا وفرنسا تتصدران قائمة البلدان الأوروبية الأعلى استهدافا من جانب أنشطة وعمليات المخابرات التركية مقارنة بباقى دول الاتحاد الأوروبى، وأنه يتم انتقاء العملاء وتجنيدهم فى كلا البلدين بعناية شديدة، مع مراعاة تواجدهم فى مواقع عمل مهمة وفى مقدمة من تسعى الاستخبارات التركية إلى استمالتهم وتجنيدهم المقاولون وأصحاب الشركات المدنية المتعاقدة أو المتعاملة مع الحكومات والهيئات ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية ومقاولو المشروعات الدفاعية.

وبحسب تقرير أوروبي، تشكل الرابطة الوطنية لأتراك المهجر ذراعا سريا للاستخبارات العامة التركية فى تنفيذ عمليات معظم عمليات التجنيد والاستهداف تلك وهو النشاط الذى بانت خطورته فى تقرير صدر عن المركز الأوروبى لمكافحة التطرف ونشرت أجزاء منه المنصات الإعلامية الأوروبية المهتمة بالشأن المخابراتى ومكافحة التجسس.

ويبين التقرير الأوروبى بالأدلة الدامغة وبالأسماء تورط وكالة أتراك المهجر التابعة للرئاسة التركية وأذرع العمل الأهلى المرتبطة بها فى أنشطة تجنيد وتشغيل لعملاء التجسس من الأتراك المقيمين فى خارج تركيا لأغراض العمل أو الدراسة، وكذلك تعمل وكالة أتراك المهجر كذراع للنظام الحاكم فى تركيا لممارسة الضغط والابتزاز السياسى حال نشوب خلاف بين تركيا وأي من جيرانها فى منطقة الاتحاد الأوروبى من خلال تجييش الطلبة الأتراك المغتربين لتنظيم الفعاليات الاحتجاجية الحاشدة للرأى العام.

ومع احتدام التدخل التركى فى ليبيا والصراع على ثروات شرق المتوسط، لجأت تركيا إلى المنظمات الإنسانية والخيرية والثقافية كأذرع عمل مكشوفة تتولى تنفيذ خطة الاستخبارات التركية السرية لتوسيع قاعدة العملاء والمبلغين عبر أراضى الاتحاد الأوروبى، وكل ذلك كان يتم تحت مظلة الوكالة الوطينة لأتراك المهجر.

ووفقا للتقرير الأوروبى، تقوم الاستخبارات التركية "Turkish intelligence agency MIT" بزرع عملاء لها فى كافة مراكز صنع القرار الأوروبية المهمة التى تتعامل مع الأتراك وغير الأتراك وكذلك تنشط الاستخبارات التركية فى أوساط الجاليات الإسلامية فى بلدان الاتحاد الأوروبى بقصد البحث والانتقاء لجيل جديد من العملاء والجواسيس لحساب الدولة التركية.

كما لجأت الاستخبارات التركية خلال العام 2020 إلى استخدام المنظمات غير الحكومية وشبه الرسمية وفى مقدمتها وكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA).

ولفت التقرير إلى أنه مما يؤكد ارتباط وكالات التعاون الدولى شبه الحكومية التركية بعمل الاستخبارات التركية وبأنشطتها قيام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بتعيين حقان فيدان رئيسا للاستخبارات التركية العامة فى العام 2010، وكان يعمل قبل ذلك فى وكالة التعاون والتنسيق الدولى التركية TİKA السابق الإشارة إليها، وقد نجح فيدان فى تجنيد وتشغيل أعداد كبيرة من العملاء لحساب تركيا خلال فترة إدارته لتلك الوكالة.

وتشابكا مع عمل الوكالة السابقة، استخدمت الاستخبارات التركية كذلك ما يعرف بالمبادرة الرئاسية التركية لرعاية أتراك المهجر (YTB) diaspora agency)، وهى الوكالة التى يتبعها ما يعرف بمعهد يونس عميرى الثقافى للمغتربين الأتراك (the Yunus Emre Institute)، وتتبعها كذلك مؤسسة المعارف التركية "Maarif Foundation" وهى المؤسسة المسئولة عن نشر الأفكار الأردوغانية وإحياء ما يسمى بدولة الخلافة تحت غطاء أفكار التكامل الإسلامى.

ويتواجد على الأراضى الأوروبية ما لا يقل عن 5 ملايين تركى ما بين دارس وعامل أو مقيم بصفة دائمة أو موظف دولى، وتشكل تلك الكتلة البشرية الكبيرة مجالا حيويا لعمل الاستخبارات التركية لتنفيذ عمليات تجنيد وتجسس سواء باستخدام عملاء من أتراك المهجر أو للتجسس على أتراك المهجر فى عموم البلدان الأوروبية.

ولما كان الشباب التركى الدارس فى دول الاتحاد الأوروبى يشكل قطاعا كبيرا من الأتراك المقيمين فى أوروبا، كان من الطبيعى أن تقوم الاستخبارات التركية بتفعيل ذراع سري للتواصل معهم واختراق صفوفهم إما لتجنيد عملاء منهم أو لمراقبة تحركاتهم وكشف أي توجهات معارضة من جانبهم تجاه النظام التركى، وتعد هيئة رعاية الطلبة الأتراك فى الخارج Uluslararası Öğrenci ve Öğrenci Aktivitelerini Destekleme Derneği, or Wonder) هى الذراع الأكثر أهمية لدى الاستخبارات التركية العامة للقيام بتلك المهمة وهى الهيئة التى لاحظت الاستخبارات النمساوية نشاطا غير عادى لها فى الفترة الأخيرة بين شباب الأتراك الدارسين فى النمسا.

ويقول خبراء مكافحة التجسس فى أوروبا، إن تحليل أوجه إنفاق الرابطة الوطنية لأتراك المهجر ومشروعاتها فى بلدان الاتحاد الأوروبى، وبخاصة فى النمسا وفرنسا، يشى بوجود أهداف خفية وراء الأنشطة الظاهرة لعمل تلك الوكالة.

وخلال العام 2020، كشف مكتب حماية الدستور فى ألمانيا، والذى يعد أعلى مؤسسة استخبارات ومكافحة تجسس فى البلاد، عن قيام المخابرات التركية بإدخال تطبيق خبيث من إنتاجها فى هواتف محمولة من الإنتاج التركى وتزويد استخبارات أنقرة للمقيمين الأتراك فى ألمانيا من عملائها بتلك الهواتف الذكية للتجسس على معارضى أردوغان على الأراضى الألمانية.

وجاء فى تقرير سربته الاستخبارات الألمانية للصحافة، أن تطبيق الهواتف الذكية التجسسى قد تم فى مدينة بادن وكذلك مدينة ويتينبيرج الواقعتين فى جنوب غرب ألمانيا على الحدود مع سويسرا وفرنسا، حيث يتركز غالبية الرعايا الأتراك على الأراضى الألمانية بما فى ذلك المعارضين الأتراك، ويسكن فى مدينتى بادن وويتينبيرج نحو 3 ملايين نسمة يمثل الرعايا الأتراك نسبة 15% منهم.

ونبه تقرير الاستخبارات الألمانية -الذى نشرت دورية "انتليجينس نيوز" مقاطع منه- إلى أن تواصل عملاء المخابرات التركية مع الرعايا الأتراك من المنشقين على نظام أردوغان عبر تلك الهواتف يسمح للمخابرات التركية بالنفاذ المباشر إلى ملفات هواتف المعارضين واختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى وبيان أرقام من يتواصلون معهم وهو ما يمكن من مراقبتهم ومعرفة اتصالاتهم وتحركاتهم بصورة دائمة، لكن الاستخبارات الألمانية ألمحت إلى ما قد يكون أخطر من ذلك وهو احتمالية استهدافهم من الاستخبارات التركية وتصفيتهم على الأراضى الألمانية.

وقالت الاستخبارات الألمانية فى تقرير لها، إن نشاط الاستخبارات التركية مكشوف تماما لرجال الاستخبارات الألمانية، وأن نشاط الاستخبارات وجمع المعلومات الذى يقوم به رجال المخابرات التركية يتم تحت أغطية متعددة ويستهدف شريحتين أساسيتين من الأتراك المقيمين على الأراضى الألمانية وهما عناصر حزب العمال الكردستانى وأنصار المعارض التركى -حليف أردوغان السابق- فتح الله جولن الذى يتهمه نظام أردوغان بدعم المحاولة الانقلابية التى شهدتها تركيا فى يوليو من العام 2016.

وكشفت الاستخبارات الألمانية فى تقريرها كذلك، أن أعضاء حزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه أردوغان عادة ما يتم تجنيدهم للتجسس على الأتراك الموجودين فى ألمانيا، وأن جامعى المعلومات التابعين لمخابرات أردوغان عادة ما تستخدم المنظمات المدنية التابعة لحزب العدالة والتنمية فى ألمانيا كغطاء على أنشطتهم التجسسية على معارضى أردوغان من المقيمين على الأراضى الألمانية.