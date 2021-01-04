 لاعب أهلي جدة يخضع لأشعة الرنين بعد تمزق في أربطة المفصل - بوابة الشروق
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لاعب أهلي جدة يخضع لأشعة الرنين بعد تمزق في أربطة المفصل

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 11:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 11:49 ص

بات من المقرر أن يجري المغربي إدريس فتوح لاعب فريق الأهلي السعودي لكرة القدم، أشعة رنين مغناطيسي للتعرف على مدى حاجته لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لتمزق قوي في أربطةالمفصل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن طبيب الأهلي وضع جبيرة كاملة على ساق فتوحي بهدف تثبيت المفصل لفترة تتراوح ما بين ثلاثة أيام إلى أسبوع.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الأشعة المقطعية اثبتت سلامة عظام اللاعب وعدم وجود أي كسر بها.

وكان الأهلي قد أعلن غياب فتوحي عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أسابيع، حيث يخضع خلالها للعلاج والتأهيل.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين خلف الهلال متصدر الترتيب.


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