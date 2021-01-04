باسل خياط ينتهي من تصوير «قيد مجهول»

انتهى المخرج السدير مسعود من تصوير مسلسل "قيد مجهول" المكون من ثمانية حلقات، ومن المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الرقمية.

المسلسل من تأليف محمد أبو لبن ولواء يازجي، وبطولة باسل خياط وعبد المنعم عمايري وايهاب شعبان ونظلي الرواس ونخبة من نجوم الدراما السورية.



وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وهو من إنتاج محمد مشيش، الذي قدم من قبل عدد من المسلسلات المصرية منها "جراند اوتيل" و"هذا المساء" و"لا تطفئ الشمس" و"ونوس" و"السيدة الاولى" و"ليالي اوجيني" و"زي الشمس" و"حلاوة الدنيا" و"طريقي" و"اهو ده اللي صار".