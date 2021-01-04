 الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تتمرد على الإغلاق بسبب عيد الغطاس - بوابة الشروق
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الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تتمرد على الإغلاق بسبب عيد الغطاس

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 5:28 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 5:28 م

تعتزم الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، التمرد على القيود التي فرضتها الحكومة على الكنائس بمناسبة عيد الغطاس يوم 6 يناير.

وقال الأسقف أنثيناجوراس المتحدث باسم المجمع المقدس لمحطة التلفزيون الحكومية "إي آر تي": "نأمر جميع الكنائس بأن تبقى مفتوحة لعيد الغطاس".

وأكد أن هذا ينطبق حتى لو تدخلت الشرطة.

وقال الأسقف إنه تم اتباع جميع اللوائح التي فرضت خلال فترة عيد الميلاد، لقد طلبوا ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي في القداس، مع السماح بوجود شخص واحد في كل 15 مترا مربعا.

واتفق مسؤولو الكنيسة على أن المؤمنين لن يقفزوا إلى الماء في الموانئ هذا العام، كما هو معتاد في عيد الغطاس.

وشددت اليونان القيود في 2 يناير، وألغت القيود المخففة التي كان مسموحا بها في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بعد أن ارتفعت أعداد حالات الإصابة مجددا.

والآن، قررت السلطات أن يتم الاحتفال بعيد الغطاس التقليدي فقط في الكنائس المغلقة، ويحضره الكهنة والقساوسة ولكن بدون المصلين.

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