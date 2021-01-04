السجن النافذ 3 سنوات لفنان جزائري بسبب رسومات سياسية

قضت محكمة جزائرية اليوم الاثنين بالسجن النافذ ثلاث سنوات لفنان شاب بسبب رسوماته السياسية.

وعاقبت محكمة سطيف 300 كم شرق العاصمة الجزائرية رسام "الميمز" وليدة كشيدة بدفع غرامة مالية ايضا.

وقالت لجنة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي في الجزائر إن كشيدة أدين بتهم "إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين" وذلك بسبب الرسومات التي كان ينشرها عبر المجموعة التي أنشأها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت اسم " حراك ميمز" والتي تتناول الوضع السياسي في البلاد بطريقة هزلية.

واعتقل كشيدة يوم 27 أبريل الماضي وأحيل لمحكمة الجنايات في الثالث من الشهر االماضي، وقد التمست النيابة العامة بحقه عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا.