وزيرة الثقافة ومحافظ الفيوم يسلمان شهادات تخرج مشروع ابدأ حلمك بالمحافظة

سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، شهادات تخريج دفعة من مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف المواهب والتدريب في مجال المسرح، والتي ضمت 53 متدربا، وذلك في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، استكمالا للمرحلة التنفيذية الأولى من المشروع بعد تخريخ دفعة محافظة أسيوط.

وأعلنت وزيرة الثقافة، خلال الحفل اعتماد خريجي هذه الدفعة كفرقة مسرحية نوعية، وأكدت أن تخريج دفعات المرحلة التنفيذية الأولى من مشروع "ابدأ حلمك" يُجسد الإصرار على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى اكتشاف النابغين والموهوبين وإعداد جيل جديد من المبدعين يشارك في تحقيق التنمية المستدامة والمنشودة.

وقالت إن المشروع ساهم في استثمار طاقات الشباب لإثراء المجال المسرحي، باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، مشيرة إلى أن مشروع "ابدأ حلمك" في المحافظات يأتي كاحد مسارات خطط تحقيق العدالة الثقافية لجميع فئات المجتمع بكافة أرجاء الوطن، مشيدة بالمستوى الفني للأعمال التي أنتجها المتدربون من أبناء الفيوم، خلال مراحل تدريبهم، وهو ما يؤكد دائما امتلاك أبناء الصعيد قدرات إبداعية متفردة، ووجهت الشكر للقائمين على المشروع وحثتهم على بذل المزيد من الجهد، معربةً عن ثقتها الكاملة في قدرتهم على تطويره والارتقاء بمضمونه.

وثمن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود وزارة الثقافة لإثراء الحياة الفكرية والفنية بمحافظة الفيوم وأقاليم الصعيد، والاهتمام الكبير برعاية وتطوير قدرات أبناءها المبدعين، وقال إن ورشة "ابدأ حلمك" منذ انطلاقها نجحت في جذب واكتشاف مجموعة من المواهب المتميزة من مختلف الفئات العمرية، لتؤكد خصوبة أرض مصر بالمواهب الواعدة في كافة المجالات.

وقال رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الورشة التدريبية لمشروع "ابدأ حلمك" بالفيوم استمرت 6 أشهر، وتقدم للالتحاق بالدفعة الأولى 435 شابا اجتاز الاختبارات 53 منهم بواقع 33 من الإناث 19 من الذكور، بالإضافة إلى متدرب واحد فوق سن 60 عاما، مشيرا إلى أن المرحلة التنفيذية الأولى من المشروع شهدت تخريج أولى الدفعات بمحافظة أسيوط، والتي أُعلنت خلالها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اعتماد خريجيها كفرقة مسرحية نوعية لأول مرة، ووجهت بتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر.

وذكر أنه من المقرر تخريج الدفعة الأولى من المبادرة بمحافظة الشرقية خلال الفترة المقبلة لتكتمل بذلك مستهدفات المرحلة الأولى للمشروع.

وأقيم الاحتفال بمسرح قصر ثقافة الفيوم مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار من فيروس كورونا، وذلك بحضور الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور كمال عطية المُدرس بأكاديمية الفنون والمشرف على المبادرة، والمخرج أحمد طه المدير الفنى للورشة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة وتضمن تقديم خريجي الدفعة عدد من الأعمال الإبداعية من نتاج الورش المتنوعة بالمبادرة، والتي تضمنت مزيجا من الأعمال العالمية والمصرية بالفصحى والعامية، كان منها عرضا مسرحيا بعنوان "أوديب سوفوكليس"،جزءِ من مسرحية "هيرقل فوق جبل اويتا" للشاعر والفيلسوف اليوناني سينيكا، جزءًا من مسرحية "يوليوس قيصر" للكاتب العالمي وليم شكسبير، جزء من مسرحية "الدخان" للكاتب المصري ميخائيل رومان.