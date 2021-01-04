السودان يعلن سبب غيابه عن اجتماع وزراء المياه بشأن سد النهضة

أعلن السودان، تحفظه على المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي مع مصر وإثيوبيا، حول ملء وتشغيل سد النهضة، والذي عقد اليوم الاثنين.

وأوضحت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، أنه استنادا إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي، الذي عقد أمس الأحد، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين مساء نفس اليوم ولم يتلق السودان ردا على طلبه.

وتابعت: "وبدلاً عن ذلك تسلم السودان دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر؛ ما دفع السودان للتحفظ على المشاركة تأكيدًا لموقفه الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة".

وأكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية "تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي إعمالا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية على أن يلعب الخبراء دورا أكثر فعالية في تسهيل التفاوض".