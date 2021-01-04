تقرير: المبعوث الأممي لليمن يزور عدن قريبا في مسعى لمشاورات الحل الشامل

أفادت مصادر مطلعة على ملف الأزمة اليمنية، بعزم المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث إجراء سلسلة من الاجتماعات المباشرة بين الحكومة التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحوثيين، مشيرة إلى زيارة مرتقبة للمبعوث إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القادمة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الاثنين، عن المصادر القول، إن جريفيث يعتقد أن الأجواء الإيجابية المصاحبة لتشكيل حكومة الكفاءات السياسية المنبثقة عن تنفيذ اتفاق الرياض، وعودتها إلى عدن، يمثل نقطة مهمة من شأنها المساعدة في بدء المشاورات السياسية الشاملة لمسودة الإعلان المشترك.

وتركز مسودة الإعلان المشترك على التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام بين الأطراف.

وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي يعتقد أن المشاورات غير المباشرة بين الأطراف بشأن مسودة الإعلان المشترك تمت بنجاح.

وكان المبعوث الأممي أجرى اتصالاً هاتفياً قبل يومين بوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أدان فيه الهجوم الذي تعرض له مطار عدن الدولي، وأبلغه بأن "تشكيل الحكومة الجديدة هو بارقة أمل وأن المصالحة ممكنة".