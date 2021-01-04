محافظ بورسعيد يستقبل سفير روسيا بالقاهرة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين ،جيورجي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، وذلك في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وللمشاركة في مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للبحارة الروس في المقبرة الأرثوذكسية اليونانية القديمة.

وأعرب محافظ بورسعيد، خلال اللقاء عن سعادته بزيارة سفير دولة روسيا لمدينة بورسعيد، موضحا أن بورسعيد تمتلك عدة مقومات من حيث الموقع المتميز والمشروعات القومية والتي أهلتها لتكون قاطرة التنمية لمصر، حيث يوجد بها منطقة صناعية عملاقة بالجنوب وعدد من المصانع مثل مصنع الكاوتش والبويات وضفائر السيارات والبروبلين وبتروكيماويات، بالاضافة إلى مشروعات الشباب.

وذلك بخلاف منطقة شرق بورسعيد والتي كانت لها حظ كبير من مشروعات التنمية، بالاضافة إلى شريان الخير بغرب بورسعيد وهو حقل ظهر الأمر الذي ساهم في توفير بيئة خصبة لمزيد من فرص الاستثمار وإقامة مختلف المشروعات العملاقة بالمحافظة، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات ومشروعات المحافظة خلال الفترة الحالية.

وتحدث جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية، عن المشروعات الروسية المقرر إقامتها مع مصر، ومنها إقامة منطقة صناعية لوجستية، وعزمهم جذب مزيد من الاستثمارات الروسية لمحافظة بورسعيد والتنسيق لعقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين بين الجانبين الروسي والمصري، لافتا إلى أن هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصة على تقوية روابط الصلة مع مصر.

وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة في إطار تحقيق التنمية الشاملة، والتي كان لمحافظة بورسعيد نصيب كبير منها.