 كوريا الجنوبية تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة نفط ترفع علمها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة نفط ترفع علمها

ناقلة نفط - ارشيفية
ناقلة نفط - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 8:48 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 8:48 م
طالبت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إيران بأن تفرج في أقرب وقت عن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج.

وقال مسئول بالوزارة، اليوم الاثنين، "إننا نسعى إلى معرفة تفاصيل الوضع فيما يتعلق باحتجاز سفينتنا"، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وأشار المسئول إلى أنه كان على متن السفينة 20 شخصًا، من بينهم 5 بحارة كوريين.

وكانت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أوقفت، صباح اليوم الاثنين، ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في الخليج "لانتهاكها للبروتوكولات البيئية وتم اقتيادها إلى ميناء بندر عباس".

وقالت إن السفينة كانت متوجهة من ميناء الجبيل في السعودية نحو كوريا الجنوبية، وتم إيقافها في الخليج الفارسي؛ بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين البيئة البحرية".

وأشارت إلى أن الناقلة تحمل 7200 طن من الإيثانول؛ وتم احتجاز أفراد طاقمها، ويحملون جنسيات كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.

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