الحكومة الفرنسية ترد على انتقادات تأخر حملات التطعيم ضد كورونا

بعد انتقادات ضد الحكومة الفرنسية لتأخر حملات التطعيم ضد وباء "كوفيد-19"، برر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، البداية البطيئة للتطعيم للأسباب اللوجستية، مؤكداً أن الحملة "ستبدأ بالفعل هذا" الأسبوع".

وقال أتال خلال مقابلة مع محطة "إل.سي.إي" الفرنسية، إن "اللقاح كان منتظرًا لعدة أشهر، لكنه وصل للتو، مضيفاً أن الحكومة الفرنسية تكافح من أجل نشره في أنحاء فرنسا مع توفير أماكن للتخزين".

وفقاً للمحطة الفرنسية، فإنه "بعد أسبوع من الحقن الأولى، تم إعطاء 516 جرعة في البلاد، وفقًا للبيانات الجزئية التي جمعها موقع "كوفيد تراكر"، مضيفة أنه "في غضون ذلك، سمحت ألمانيا بالفعل لحوالي 200 ألف شخص بتلقي الجرعة الأولى".

وتابعت أن "هذا التأخير انتقده المجتمع العلمي على نطاق واسع، كما أن بعض علماء الأوبئة يستنكرون "الفشل الذريع" للحكومة الفرنسية لتعميم اللقاح، وتلك الانتقادات تشاركتها الأحزاب السياسية المعارضة، مثل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي تعتبر التطعيم الفرنسي "أضحوكة العالم المتقدم"، علي حد وصفها.

ورداً على تلك الانتقادات قال أتال: "استراتيجيتنا تستهدف بشكل خاص كبار السن في دور المسنين"، موضجاً أنه وفقاً لتوصيات السلطات الصحية في فرنسا فإن "هناك حاجة إلى بداية تدريجية لأسباب لوجستية، لأن الفئة المستهدفة منتشرة في جميع أنحاء البلاد".

وتابع أن العائق الثاني الاستشارة الطبية لكل حالة على حدة قبل تلقيها التطعيم، وجمع الموافقة، وهذا الأمر يستغرق وقتا أطول قليلا ".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أنه "بداية من يوم الأربعاء فإن 94 مؤسسة سيكون لديها 500 ألف جرعة للمهنيين العاملين بالقطاع الصحي".

وأشار أتال إلى أنه "في نهاية هذه المرحلة الأولى، التي لدينا فيها نفس عدد اللقاحات مثل جيراننا الأوروبيين، سنستخدم نفس عدد الجرعات (مثل البلدان الأوروبية) مقارنة بعدد سكاننا".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، أن هدف تطعيم مليون شخص بحلول نهاية شهر يناير سيتم تحقيقه، لأن "لدينا أكثر من مليوني جرعة" متاحة.

ولتحقيق هذا الهدف، يقدر موقع "كوفيد تراكر" أن ما يقرب من 35 ألف شخص سيحتاجون إلى التطعيم يوميًا حتى 31 يناير. لذلك يجب أن تصل دفعة سريعة، مثل ما طالب به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتابع: "بعد ذلك، ستبدأ مرحلة اختيار الفئة الثانية من التطعيم في المدن في بداية شهر فبراير"، مضيفاً أنه "يمكن للمسؤولين المنتخبين أن يقترحوا على وكالات الصحة الإقليمية، في المراحل اللاحقة، أماكن لنقاط التطعيم، بشرطين أساسيين: القرب والدعم الطبي".

ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية، فإنه "يجب أن يتيح هذا الجدول إمكانية اعطاء اللقاح لـ"15 مليون" شخص في نهاية المرحلتين الأوليين".

وأضاف "الحكومة تتخذ قرارات تتحملها ولا تتنصل من مسؤولياتها ابداً. لكننا لا نحكم على حملة تطعيم ستستمر ستة اشهر في ستة ايام".