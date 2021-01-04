موسكو: اعتماد واشنطن لقانون رودتشينكوف لمكافحة المنشطات سيحظى بتقييم دولي مناسب

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن اعتماد الولايات المتحدة لقانون (رودتشينكوف) لمكافحة المنشطات سيحصل على تقييم دولي مناسب.

وأضاف -في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين- "نعتقد أن تبني مثل هذه القوانين المسيسة من جانب واحد مثل قانون (رودشينكوف) سيحظى بتقييم مماثل من المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أعربتا عن موقف سلبي تجاه هذا القانون.

وتابع فيرشينين: "أنه على الرغم من أن قانون (رودتشينكوف) هو قانون وطني للولايات المتحدة، إلا أنه ينبغي لفت الانتباه إلي عدم توافقه مع المعايير الدولية"، مشيرا إلى أنه "من الممكن التأكيد على أحادية هذا القانون الأمريكي واستبداله بالمعايير الدولية لمكافحة المنشطات، وتصدير الولاية القضائية على المستوى السياسي في الأمم المتحدة ومن خلال الآليات التقليدية".

وكان البيت الأبيض الأمريكي أعلن السبت الماضي أن الرئيس دونالد ترامب وقع رسمياً على قانون "رودتشنكوف" لمكافحة المنشطات.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا علقت على قانون "رودتشنكوف" في 17 نوفمبر الماضي بالقول: "إن واشنطن نصبت نفسها مجددا على أنها الحكم الرئيسي، وهذه المرة على جميع الرياضات العالمية".

وتمت تسمية مشروع القانون على اسم المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات "جريجوري رودتشنكوف"، الذي غادر إلى الولايات المتحدة بعد أن اتهم الرياضيين الروس بتعاطي المنشطات بشكل ممنهج.

ويعتبر القانون ساريا خارج الحدود الإقليمية لأنه يطال كل شخص مرتبط بأي شكل من الأشكال بالمنشطات، بغض النظر عما إذا كان ضمن مجال الولايات الأمريكية أم لا.