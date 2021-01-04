روسيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة بكورونا و482 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 23 ألفا و351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و260 ألفا و138 حالة إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لمكافحة عمليات انتشار فيروس كورونا، اليوم الاثنين، أن 2616 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية، مشيرا إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في مدينة سانت بطرسبورج بواقع 3657 إصابة، تليها العاصمة الروسية موسكو بـ3591 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في مناطق ضواحي موسكو 1250 حالة إصابة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 482 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات 58 ألفا 988 وفاة.

ولفت البيان إلى أن 21 ألفا و154 شخصا تعافوا من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و640 ألفا و36 شخصا.