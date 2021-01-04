نيابة عن الملك حمد بن عیسی آل خليفة عاهل البحرين، يغادر البلاد، غدا، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد المملكة في مؤتمر القمة الحادي والأربعين لقادة دول مجلس التعاون الذي سيعقد، غدا الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وتؤكد مملكة البحرين حرصها على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيد أصر التعاون تعزيزا لكل ما فيه الخير لمواطني دول المجلس، بحسب وكالة (بنا).

وأعلنت الكويت عشية القمة عن اتفاق السعودية وقطر على فتح المجال الجوي والحدود البحرية والبرية بين الدولتين في إطار جهود مصالحها تقودها الكوبت منذ اندلاع الازمة الخليجية.

وأشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها وسط اتهامات بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.