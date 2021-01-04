 ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجل صفر إصابات محلية بكورونا - بوابة الشروق
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ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجل صفر إصابات محلية بكورونا

كانبرا - أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 9:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 9:33 ص

أعلنت وزارة الصحة في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الثامنة مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي للبلاد.

وقالت الوزارة -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين- إن هذه هي المرة الأولى التي لا يتم فيها تسجيل أي حالات إصابة محلية خلال فترة 24 ساعة منذ 15 ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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