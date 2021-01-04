محافظ مطروح يتابع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الأحد، في جولة ميدانية شارع الإسكندرية للاطمئنان على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.

وتابع المحافظ عددا من المحلات التجارية وايقاف عدد من السيارات للاطمئنان على مدى التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مناشدا الجميع بضرورة الالتزام واتباع كافة القرارات التى وضعتها الدولة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.

ووجه شعيب مديري ورؤساء الجهات المعنية من مجالس المدن وشرطة المرور غيرها، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات مع فرض الغرامات الفورية لغير الملتزمين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.