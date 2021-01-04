إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

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أعاد مجلس النواب الأمريكي، انتخاب نانسي بيلوسي، رئيسة للمجلس، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، مساء الأحد.

وتولت بيلوسي رئاسة المجلس الماضي، فيما منحتها الأغلبية الضئيلة للديمقراطيين في مجلس النواب الجديد، رئاسة المجلس لفترة ثانية.

وينتظر الكونجرس الأمريكي جلسة مهمة في 6 يناير الجاري، لاعتماد نتائج الانتخابات الأمريكية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، على حساب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وذكرت القناة أن نواب جمهوريون بالكونجرس، رفضوا مساع للحزب الجمهوري لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي حسمها بايدن على حساب ترامب.