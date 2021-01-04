الاتحاد الأوروبي: رفع تخصيب اليورانيوم في إيران انحراف عن التزامات الاتفاق النووي

أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد ينتظر إحاطة إعلامية ستقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق اليوم الإثنين، قبل إصدار أي رد فعل على إعلان إيران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم.

وقال المتحدث بيتر ستانو، إنه إذا ما كانت طهران قد بدأت بالفعل في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، وهي نسبة تتجاوز بكثير الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق النووي لعام 2015، عند 3.67%، فإن هذا يمثل انحرافًا كبيرًا عن الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.

وأكد "ستانو"، للصحفيين أن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات خطيرة على منع انتشار الأسلحة النووية.

وأوضح أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيطلع الدول الأعضاء على آخر التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.