قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المناطق اللوجيستية أحد مكونات البنية التحتية التجارة الداخلية.

وأضاف عشماوي، في مداخلة عبر الإنترنت لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن كل صناعة لها منطقة لوجستية خاصة بها، متابعًا: «تعتبر حجر الزاوية والأساس بالنسبة لأي صناعة».

وأكد أن المناطق اللوجيستية تعتبر سلاسل الإمداد الخاصة بالمحال التجارية، مضيفًا أنها تقلل حلقات التداول والوسطاء بينهما، ما يقلل من أسعار السلع والمنتجات بنسبة من 20 إلى 25%.

ونوه بأن هناك ثمان مناطق لوجيستية تحت التنفيذ على مستوى 27 محافظة، موضحًا أن المنطقة الواحدة قد تصل تكلفة إنشائها إلى ثلاثة أو أربعة مليارات جنيه.

وتابع: «بنهاية 22 و23 سيكون لدينا من 8 إلى 9 مناطق لوجيسيتة في 8 أو 9 محافظات ستستطيع توفير الأسعار على المواطن بنسبة تصل إلى 25%».

وشهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة القليوبية؛ لإنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجستية وأماكن ترفيهية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر.