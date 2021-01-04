غلق وتشميع 36 مركزا للدروس ومقهي والتحفظ على 73 شيشة في البحيرة

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نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار، والمحمودية وإيتاي البارود، حملات متنوعة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات التعليمية.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 36 مركزًا للدروس ومقهي والتحفظ على 73 شيشة، حيث أسفرت الحملة بدمنهور عن رفع 236 حالة إشغال طريق وغلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية.

وفي كفر الدوار تم رفع 261 حالة إشغال، وضبط وتشميع 18 مركزًا تعليميًا، وتحرير 9 محاضر ضد مقاهي والتحفظ على 73 شيشة، وتحرير 9 محاضر تنوعت ما بين محاضر بيئة وغلق محلات.

وفي المحمودية تم غلق 4 مقار للدروس الخصوصية، ورفع 23 حالة إشغال متحرك، وفي إيتاي البارود أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 7 مقاهي ومحال تجارية مخالفة.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار، وتكثيف تلك الحملات وردع المخالفين لقرارات الدولة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.