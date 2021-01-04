 إفريقيا الوسطى.. متمردون يقتحمون بلدة بانجاسو على حدود الكونغو - بوابة الشروق
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إفريقيا الوسطى.. متمردون يقتحمون بلدة بانجاسو على حدود الكونغو

أرشيفية
أرشيفية
رويترز
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 7:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 7:07 ص

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها أن مقاتلين متمردين في إفريقيا الوسطى اقتحموا بلدة بانجاسو المشهورة بصقل الألماس واحتلوا مناطق فيها، قبل يوم من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت المصادر لـ"رويترز": بعد ساعات من القتال دخل مقاتلو تحالف الوطنيين من أجل التغيير إلى بانجاسو على الحدود الجنوبية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن لم يتضح إلى أي مدى سيطروا على البلدة.

وأضافت: "جنود الجيش احتموا بقاعدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في بانجاسو".

وأكد متحدث باسم الجيش أنه لا يملك معلومات عن الوضع في بانجاسو، ولم يتسن له حتى الآن الاتصال بمتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للتعليق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى إن "خمسة متمردين على الأقل قتلوا وأصيب جنديان بالجيش في اشتباكات في بانجاسو التي تقع على الحدود الجنوبية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية".

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