رومانيا تسجل 3100 إصابة جديدة و78 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت رومانيا أكثر من 3400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و78 حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكرت إذاعة "صوت رومانيا" الدولية اليوم الاثنين، أن نحو 644 ألف شخص قد أصيبوا بالفيروس المستجد منذ بداية الجائحة في البلاد خلال شهر فبراير الماضي، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 16 ألفًا و57 حالة.



كما تماثل للشفاء من "كوفيد-19" 577 ألف شخص، بينما يرقد 11 ألف مريض بالفيروس في وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.



وتستعد السلطات لموجة جديدة من الإصابات بعد عطلات فصل الشتاء، كما تلقى نحو 13 ألفا و500 عامل بالمجال الطبي اللقاح المضاد لكوفيد-19 خلال المرحلة الأولى، وتخطط السلطات لزيادة حملة التطعيم وتطعيم أكثر من 20 ألف شخص يوميًا.