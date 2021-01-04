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بريطانيا لا تستبعد فرض إجراءات عزل عام مرة أخرى للتصدي لكورونا

وكالات
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 12:41 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 12:41 م

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن أعداد الإصابات بكورونا تتزايد بوتيرة سريعة في بعض المناطق، وإن الحكومة لا تستبعد فرض إجراءات إضافية لكبح التفشي بما يشمل عزلا عاما بالبلاد.

 

وأضاف هانكوك في تصريحات لمحطة "سكاي نيوز"، "الوضع صعب جدا فيما يتعلق بانتشار الفيروس".

 

ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة تبحث فرض عزل عام على البلاد بأسرها رد بالقول "لا نستبعد أي شيء"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

 

ووصف هانكوك بدء استخدام لقاح ثان للوقاية من المرض طورته شركة "أسترا زينيكا" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد بأنه "انتصار للعلم في بريطانيا" مشيرا إلى أنه سيكون طريقة الخلاص طويلة الأمد من الجائحة.

 

وأضاف أن بريطانيا وزعت بالفعل مليون جرعة من لقاح "فايزر بايونتيك" وهو ما يفوق باقي القارة الأوروبية كلها.

 


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