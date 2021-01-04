يصادف اليوم الاثنين، اليوم العالمي للغة برايل، وهي اللغة الخاصة بكل من فقد حاسة البصر أو يعاني من ضعفها الشديد، وعندما يكون من يستخدم برايل طفل، فإنه سوف يواجه صعوبة في البداية حتى يتقن استخدامها ويتقبل نمط حياته، وعلى الأم في هذه الحالة أن تعاون طفلها على تعلم اللغة سريعًا وتهيئة بيئة مريحة له حتى يستطيع التعامل مع العالم الخارجي بسهولة.

وعندما يبدأ الطفل في تعلم لغة برايل، فأن الأم عليها أن تساعده في ذلك من خلال اصطحابه عند أخصائي علاج طبيعي؛ لتقوية عضلات ذراعيه والتمرن على تمييز التفاصيل الدقيقة بمجرد لمس أي شيء سواء الأحرف المحفورة أو المتعلقات الشخصية، مع معرفة ما يفعله الأخصائي حتى يتم تمرين الطفل عليه مرة ثانية في المنزل.

كما يجب على الأم تخصيص مكان في المنزل للطفل حتى يتعلم فيه لغة برايل، ومنحه طاولة أو مكتب ولكن يجب أن يكون ارتفاعهم مريحًا له لكي يضع ذراعيه على السطح مع ثني المرفقين من 70 إلى 90 درجة وليس أكثر من ذلك لأنه إذا شعر بألم سوف يتوقف عن تقبل التعليم، وفقًا لمنظمة "فاميلي كونكت" الخاصة بمنح نصائح لأسر المكفوفين والتابعة للمؤسسة الأمريكية للمكفوفين.

وعلى الأم خلال تعلم الطفل للغة برايل، أن تكون صبورة معه؛ لأن بعض الأطفال لا تستطيع تعلم قراءة كلمة إلا في الصف الثالث وتستغرق وقتًا طويلًا في اكتشاف أماكن الأحرف والزوايا الصحيحة للكتابة وطرق التنقل بين الفقرات.

ويمكن للأم تشجيع الطفل على النجاح في تعلم لغة برايل من خلال عدة أمور، مثل جعل حصة التعليم مريحة لطفلها، من خلال تشغيل موسيقى هادئة له خلال تعلمه أو تهيئة المكان الذي يجلس فيه ليكون مريحًا، مع شراء قصص أطفال بلغة برايل لتحفيزه على القراءة دون ضغط.

ويجب على الأم مساعدة الطفل على تقوية عضلات يديه وأصابعه ولكن بطريقة بسيطة ومرحة، مثل منحه عجينة ليشكلها بنفسه أو تركيب خرز أو الحفر البسيط في أرض الحديقة ولكن يجب أن يتم كل ذلك دون إجبار الطفل عليه.